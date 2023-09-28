موسكو تدعو كندا إلى دعم مشروع قرار روسي ضد "تمجيد النازية"

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 09:04 ص

دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، كندا إلى تأييد مشروع القرار الروسي ضد "تمجيد النازية؛ إذا كانت أوتاوا تريد الاعتذار عن تكريمها للنازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا".

وقال بوليانسكي - على حسابه بمنصة "إكس"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - "سيكون اعتذارا حقيقيا إذا دعمت كندا قرارنا السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين تمجيد المتعاونين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أنه في العام الماضي، تم اعتماد مشروع قرار "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" بأغلبية الأصوات. ولكن صوتت كندا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجورجيا ومولدوفا واليابان وأوكرانيا ضده.

وأضاف بوليانسكي: "سنرى في نوفمبر ما إذا كانت الحكومة الكندية تريد حقا إجراء بعض التعديلات".

وقدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أمس - اعتذارا علنيا عن الحادث، مشيرا الى عدم إحاطته بدعوة أحد قدامى المحاربين النازيين إلى البرلمان الكندي.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.