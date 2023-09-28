استقرار أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

استقر أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرفية، دون أي تغيير يذكر عن أسعار الأمس تزامنا مع إجازة البنوك العاملة في مصر احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف .

سجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع و30.82 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

وحقق سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم، فسجل نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس بداية تداولات اليوم عند مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

أما في بنك الاستثمار العربي ثبت سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم الخميس، عند نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي استقرارا عند مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وحافظ الدولار على استقراره، بداية تداولات اليوم عند مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.