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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. سفارة باكستان بالقاهرة تنظم حفل "ليلة القوالي" بمناسبة المولد النبوي الشريف

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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نظمت سفارة باكستان بالقاهرة مساء أمس الأربعاء، حفل ليلة القوالي، وذلك بمناسبة المولد النبوي وكجزء من الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان ومصر.

بدأ الاحتفال بأمسية خاصة للموسيقى الروحية والأناشيد الدينية في دار الأوبرا بالقاهرة. 

كان هذا بمشاركة الفرقة الموسيقية الباكستانية. 

وأبهر الأستاذ فريد أياز أبو محمد قوال وإخوانه من الفرقة التى تتمتع بشهرة عالمية الجمهور بروعة الأداء المتميز  في المدائح النبوية. 

فرقة القوالي تتواجد في القاهرة للمشاركة في الدورة السادسة عشرة لمهرجان سمع الدولي للموسيقى الروحية.

ونجحت الفرقة الموسيقية من خلال موهبتهم في التوفيق بين الأسلوب التقليدي والحداثة ولفتوا انتباه الجمهور الكبير الذي انبهر طوال العرض بروعة الأداء .

حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولون وأكاديميون مصريون وإعلاميون وأعضاء الجالية الباكستانية المقيمة في مصر.

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باكستان مصر حفل المولد النبوي الشريف الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية مصر وباكستان ليلة القوالي
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