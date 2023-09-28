في غياب محمد صلاح.. ليفربول يتخطى ليستر سيتي بكأس الرابطة

تخطى فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتأهل ليفربول إلى دور الستة عشر من كأس كاراباو بعد فوزه على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، وذلك بدون نجمه الأول محمد صلاح الذي غاب عن قائمة اللقاء لإراحته للمعارك الكروية المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة الدوري الأوروبي.

وكان فريق حمر الميرسيسايد، متأخرًا في نتيجة الشوط الأول بهدف، ثم قلب الطاولة على الثعالب في الشوط الثاني بثلاثة أهداف.

تقدم ليستر سيتي على ليفربول مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق كيسي ماكاتير.

وعدل الهولندي كودي جاكبو النتيجة بهدف التعادل في الدقيقة 48، ثم وضع المجري دومينيك سوبوسلاي، ليفربول في المقدمة بهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يعزز دييجو جوتا فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، تأهل ليفربول إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

كما بلغ تشيلسي هذا الدور من المسابقة، بعد فوزه على برايتون بهدف للا شئ سجله مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون.