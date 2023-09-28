هرب لمحافظة مطروح.. انتحار المتهم بقتل موظفة داخل كلية الآثار جامعة القاهرة

أقدم المتهم بقتل موظفة داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة على قتل نفسه بعيار ناري في محافظة مطروح.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بمقتل موظفة داخل جامعة القاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة موظفة إثر إصابتها بطلق ناري.

وبعمل التحريات تبين أن وراء قتلها شاب استهل سلاح ناري وأطلق عليها النيران حتى سقطت جثة هامدة بعدما رفضت الزواج منه وهرب المتهم فور ارتكاب الواقعة.

وكشف مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية توصلت لمكان المجني عليه بعد هروبه لمحافظة مطروح وأنهى حياته بإطلاق الرصاص، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.