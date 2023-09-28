إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية متباينة

أنهت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تداولاتها، الأربعاء، متباينة، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا. وارتفعت أسعار النفط فوق 93.50 دولارًا للبرميل.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 68.61 نقطة أو 0.2 بالمئة إلى 33550.27 نقطة. ولم يتغير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا تقريبًا، مرتفعًا 0.98 إلى 4274.51 نقطة. وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 2 في المئة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 29.24 نقطة أو 0.2 بالمئة إلى 13092.85 نقطة.

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، زادت طلبيات السلع المعمرة بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% في أغسطس، على عكس توقعات الاقتصاديين أن تنخفض بنسبة 0.5%، وارتفع إنفاق الشركات على المعدات بنسبة 0.9%، مستعيدة بذلك بعض الزخم بعد الضعف في أوائل الربع الثالث.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 10 أشهر، حيث يراهن المستثمرون على أن أداء الاقتصاد الأمريكي سيكون أفضل مع ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بأقرانه.

وانخفض الذهب للجلسة الثالثة على التوالي وسط رهانات على أن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.4% إلى 1893.50 دولارًا للاونصة في بورصة نيويورك المالية.