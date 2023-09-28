مصر تنهي أول أيام بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة بـ 12 ميدالية

اختتم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف أول أيام بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا بحصد 12 ميدالية متنوعة لتتصدر بهم مصر ترتيب جدول ميداليات البطولة.

وتوج أبطال مصر ب 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و 4 فضيات و 4 برونزيات.

وحصدت مصر في الفترة المسائية من اليوم الأول 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية جاءت تفاصيلها كالتالي:

في سباق 1 كم زعانف مزدوجة رجال توج نجم المنتخب الوطني مروان العمراوي بالميدالية الذهبية.

وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة ناشئين توج محمد طاهر علام بالميدالية الذهبية متقدمًا على شقيقه ومواطنه عمر طاهر علام التي أحرز الفضية.

وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة سيدات فازت نبيلة حسن اسماعيل بالميدالية البرونزية.

وكانت حصيلة مصر في الفترة الصباحية من منافسات البطولة 8 ميداليات بواقع بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

حيث افتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة تتويج سباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميله علي صابر التي أحرزت الفضية فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 1 كم مونو ناشئات فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية فيما أحرز مواطنه أحمد عمرو ماضي الميدالية الفضية، وحقق مهاب ايهاب الميدالية البرونزية بعد قبول اعتراض كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ على نتيجة السباق والاحتكام للفيديو.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة الـ21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.