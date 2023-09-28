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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو تعلن إحباط "محاولة انقلاب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو مساء يوم الأربعاء أنها أحبطت "محاولة انقلاب" في اليوم السابق، أي بعد عام تقريبا من وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وجاء في بيان، تم بثه على التلفزيون الوطني في البلاد أن "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر 2023"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على ضباط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".

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الحكومة الانتقالية بوركينا فاسو أحبطت محاولة انقلاب
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