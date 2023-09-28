وزير الشباب يشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل ماراثون الرمال الدولي

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ماراثون الرمال الدولي 2023، والذي يقام للمرة الأولى بمصر وتنظمه شركة تراي فاكتوري، بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة والبيئة والسياحة والآثار ومحافظة الفيوم وهيئة تنشيط السياحة، خلال الفترة من (18-24) نوفمبر القادم، بمحمية وادى الريان بالفيوم.



حضر وقائع المؤتمر الصحفي السيد/ سيريل جوتييه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HMDS، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، أيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري، والأستاذ سيف الدين فوزي، مؤسس ومدير العمليات لشركة ذا تراي فاكتوري.



وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لماراثون الرمال يُعد إضافة جديدة لكبرى الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام بفضل المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها مصر، مثمناً اختيار محمية وادي الريان لاستضافة الحدث نظراً لطبيعتها الخاصة.



أضاف "صبحي" أن الماراثون يهدف الى دعم السياحة البيئية فى مصر، ويستهدف أيضاً تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، كما يستهدف تعزيز السياحة (خاصة القادمة من أوروبا)، والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية في مصر، وبالطبع التركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة.

وخلال كلمته، قال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري: "يمكن للنسخة المصرية من سباق ماراثون الرمال الدولي أن تصبح واحدة من أبرز فعاليات الجري في العالم، حيث تجمع بين التنظيم المتميز على يد فريق من الخبراء، والمكان الساحر والدعم الحكومي الكبير، بما يضمن لها النجاح على مستوى عالمي".

ومن جانبه قال سيريل جوتييه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HMDS، "تتمتع صحاري مصر بجمال من نوع فريد ويزورها ملايين السائحين من حول العالم لمشاهدة الأهرامات والمواقع الأثرية الفريدة. في الوقت نفسه نرى أنّ طبيعة مصر الساحرة تستحق قدرًا مماثلاً من الاهتمام والمزيد من الزوار سنوياً، وهو ما يمكن أن يساهم في تحقيقه هذا الحدث العالمي."

ويقول سيف الدين فوزي، مؤسس ومدير العمليات لشركة ذا تراي فاكتوري: "يسعدنا تنظيم حدث رياضي عالمي بهذا الحجم، وهو ما يؤكد على قدرة مصر على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".



ويُعد سباق ماراثون الرمال الدولي، سباق دولي يقام في العديد من دول العالم مثل إسبانيا وبيرو، ومن المقرر أن يقام قريبًا في عدد من الدول العربية منها المغرب والأردن إلى جانب مصر. انطلق ماراثون الرمال الدولي (الذي يشتهر أيضًا باسم HMDS) في باريس بفرنسا، ومنها إلى عدد من دول العالم والدول العربية أولها مصر، وهو ما يعكس مدى قوة ونمو السياحة الرياضية والبيئية وسياحة المغامرات في مصر على مدار الأعوام الماضية.

وتم اختيار صحراء الفيوم ووادي الريان بشكل خاص كمكان للحدث، لما يتمتع به من مزايا كأحد أشهر الوجهات السياحية الصحراوية في مصر، حيث يتميز بمناظر طبيعية خلابة من الكثبان الرملية والمنحدرات والأودية والواحات، بما في ذلك البحيرة المسحورة، مما يجعلها إحدى أشهر المواقع الصحراوية الشهيرة في مصر.

يشارك في سباق ماراثون الرمال الدولي 500 متسابق، 95% منهم فرنسيين أو من جنسيات أوروبية مختلفة جاؤوا إلى مصر خصيصًا للمشاركة في هذا الحدث، ويضم الماراثون مزيجًا من الرياضيين الهواة والمتسابقين المحترفين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الفرنسية، وعدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مدار 4 أيام في وادي الريان، سيقطع المتسابقون مسافة إجمالية تبلغ 120 كيلومترًا، وسيخيمون في الصحراء كل ليلة في كامب قصور العرب، وهو أحد معسكرات التخييم الشهيرة في مصر.

جدير بالذكر أن جميع المتسابقين سيعودون إلى القاهرة بعد انتهاء السباق في الفيوم، حيث يتم تنظيم عدد من الزيارات لوجهات سياحية متنوعة، بما في ذلك أهرامات الجيزة قبل ختام رحلتهم.



يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول النسخة الافتتاحية من ماراثون الرمال الدولي على الرابط https://www.halfmarathondessables.com/egypt، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المنظمين المحليين، شركة تراي فاكتوري، على الرابط www.thetrifactory.com