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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يطمئن على اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أجرى الدكتور أشرف  صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا باللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الاجسام للاطمئنان على حالته الصحية.


وأكد الوزير للاعب على اهتمامه ومتابعته الدقيقة لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة لحالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.


وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد اطلع في وقت سابق على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيدًا لإجراء جراحة زراعة الكلى.


موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.

 

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بطل العالم السابق كمال الاجسام اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احمد محمدي
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