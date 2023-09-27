العرض الكويتي "ماردين" يتألق في مهرجان الإسكندرية المسرحي.. صور

شهد مسرح الجزويت بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، العرض الكويتي "ماردين"، المشارك ضمن عروض الدورة ال ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

تدور قصة العرض في مدينة ماردين في تركيا حول حكاية حب دلال وسعاد التي تقف السلطة في طريق حبهم.

يشارك في بطولة العمل: نصار نصار، وسارة رشاد، ومحمد عبدالعزيز، ومساعد خالد، وفراس السالم، وأحمد الرشود، ورشا النصر الله، وشاهين النجار، وعبد الله رحيل، مكياج مي صقر، مساعد مخرج منيرة الخليفي، من تأليف وإخراج نصار نصار.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وقد تم إختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض المشاركة في المهرجان من "مصر، وفلسطين، وإسبانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والعراق، وتونس، وإيطاليا، والأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة".

ومهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بقيادة تنظيمية للفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، ليكون فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين، ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل أحلامهم.