القضاء العراقي يوجه بسرعة إجراء التحقيقات لمحاسبة المتسببين بحادث حريق نينوى

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، محكمة التحقيق في نينوى بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للمتسببين بحادث الحريق في نينوى.

وذكر بيان للقضاء - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن زيدان قدم تعازيه الحارة ومواساته لأسر ضحايا حادثة الحمدانية، متمنيا السلامة للمصابين.

وفي السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حادثة الحمدانية في نينوى.

وذكر المجلس - في بيان - أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء أمس، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى، مشيرا إلى أن محكمة تحقيق الموصل أصدرت التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال.

وأوضحت أن إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال كانت سببا أيضا في الحريق ما تسبب في اشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة، لافتة إلى أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 شخصا وهم بحالة خطرة.

وتابع البيان أن قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم 9 أشخاص وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام وفق أحكام المادة 342 / 1و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.