لافروف: لا يمكن تجاهل المصالح الروسية في منطقة جنوب القوقاز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تجاهل المصالح الروسية في منطقة جنوب القوقاز، تعليقًا على الأنباء التي تشير إلى توتر العلاقات بين روسيا وآرمينيا.

وقال لافروف - ردُا على سؤال عما إذا كانت أرمينيا يمكن أن تنجرف بعيدًا عن روسيا - "تاريخيا وجغرافيا وجيوسياسيا، من المستحيل خسارة روسيا بمعنى التجاهل الكامل لمصالحها في جنوب القوقاز".. مُضيفًا: "لكن مثل هذه الآمال يغذيها بعض القادة في يريفان، ويقولون ذلك بشكل مباشر".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أن هذه الفكرة طرحها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي تحدث مؤخرًا، عن ضرورة تعويض التحالفات التي فشلت في مساعدة البلاد على ضمان أمنها.. موضحًا أن باشينيان أثار أيضًا مسألة توسيع دائرة الشركاء التي ستساعد في ضمان أمن أرمينيا.

يُذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، بأن واشنطن وبروكسل تمارسان ضغوطا على يريفان حتى تتخذ القيادة الأرمينية قرارا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأوضحت أن واشنطن وبروكسل تحاولان إقناع القيادة الأرمينية بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، وتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان دون الأخذ في الاعتبار حقوق وأمن أرمن ناجورنو قره باغ.