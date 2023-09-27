أوقاف دمياط تنظم احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

هذا وقد أقامت مديرية الاوقاف احتفالية بهذه الذكرى العطرة بالمسجد الجديد بمدينة دمياط حضرها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد هيثم الدكرور مأمور قسم أول دمياط وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ولفيف من قيادات الاوقاف والازهر الشريف.

فيما وقد تضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية، كما القى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف خطبة جاءت حول صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الاقتداء بسنته وخصاله الشريفة وفضل الصلاة على رسولنا الكريم، كما أكد خلالها على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالمزيد من الطاعات.

فيما قد تواجدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة الشرقية ايذانًا بالمشاركة فى المؤتمر الاقليمى للاعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، بمحافظات دمياط والشرقية والدقهلية تمهيدًا للتأهيل للمنافسة على مستوى الجمهورية.

حيث كان فى استقبالها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما تم عقد لقاء حضره الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

فيما وقد وجهت " المحافظ " التحية الى محافظة الشرقية تحت قيادة الدكتور ممدوح غراب على استضافتها هذا الحدث، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود كبيرة فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تعكس اهتمام الدولة بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.

وفى ختام اللقاء تبادلت المحافظ ومحافظى الشرقية والدقهلية الدروع التذكارية.



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