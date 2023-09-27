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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كردستان يعلن الحداد العام تضامنا مع ضحايا حريق محافظة نينوى

رئيس حكومة أقليم
رئيس حكومة أقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني
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أعلن رئيس حكومة أقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الحداد العام في الإقليم؛ تضامنا مع ذوي ضحايا حادثة حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة أقليم كردستان، بيشوا هوراماني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن بارزاني "وجه بإعلان الحداد العام في الإقليم تضامنا مع ذوي ضحايا حادثة الحمدانية، ولمدة ثلاثة أيام".

ووجه بارزاني، المؤسسات الصحية وفرق الطوارئ بـ"الاسراع في إغاثة الضحايا وفتح أبواب مستشفيات أقليم كردستان أمام المصابين لتلقي العلاج اللازم".

وكان حريق مأساوي قد اندلع في قاعة أفراح بمحافظة نينوى؛ أسفر عن مقتل حوالي 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين، بحسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية.

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إقليم كردستان العراق نينوى
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