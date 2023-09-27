ليفربول يتأخر أمام ليستر سيتي بالشوط الأول في غياب صلاح

تأخر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد ليستر سيتي بهدف، والتي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق كيسي ماكاتير لاعب ليستر سيتي.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة الليلة، بعد قرار من المدرب يورجن كلوب، الذي فضل إراحته للمعارك الكروية المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ ليفربول المباراة أمام ليستر سيتي، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: كورتيس جونز - إبراهيما كوناتي - كوانساه - تسيميكاس

خط الوسط: واتارا إيندو - جرافنبيرش - هارفي إيليوت

وفي الهجوم: جاكبو - جوتا - بن دوك.