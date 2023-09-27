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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين عام مجلس التعاون يعزي العراق في ضحايا حريق محافظة نينوى

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
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تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في ضحايا الحريق الكبير الذي وقع في محافظة نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن البديوي عبر عن "خالص تعازيه ومواساته لرئيس وزراء العراق في هذه الحادثة الأليمة"، داعيًا الله أن "يحفظ العراق ويجنبه كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا برحمته ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكان حريق مأساوي قد اندلع في قاعة أفراح بمحافظة نينوى، أسفر عن مقتل حوالي 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين، بحسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية.

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العراق محمد شياع السوداني مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
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