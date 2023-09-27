ريال مدريد يستعيد توازنه بالدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره لاس بالماس بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

واستعاد الريال توازنه في بطولة الدوري الإسباني بهذا الفوز، بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف من جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية في الجولة الماضية من الليجا.

ونجح لاعبو الملكي في فك شفرة حارس الخصم، ألفارو فاليس، الذي تصدى لأكثر من كرة، وكان بالمرصاد لفرص الميرينجي الهجومية.

وقص براهيم دياز، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 45+3 من صناعة لوكاس فاسكيز، كما أضاف المهاجم خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54، ليفوز ريال مدريد على لاس بالماس بنتيجة 2-0.

وبتلك النتيجة، تقدم ريال مدريد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا المتصدر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.