محافظ الأقصر يثمن جهود الوكالة الأمريكية المستمر لبرامج التنمية.. صور

بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، والوفد المرافق له، أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة للمحافظة في عدد من القطاعات.

وثمّن المحافظ، جهود الوكالة الأمريكية المستمر لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية في إسنا ودعم قطاع مياه الشرب، معربًا عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض محافظ الأقصر، عدد من مشروعات المحافظة وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية بإسنا وأرمنت والمناطق الصناعية وانجازات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) وجهود المحافظة في مجال التغيرات المناخية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والتحول الرقمي وتنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالإضافة إلى عرض مقومات وروافد التنمية بالمحافظة والمشروعات الخاصة بالاستكشافات الأثرية.

وأكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة وانه تابع خلال زيارته لعدد من المشروعات التي تمولها الوكالة بإسنا، ولقائه بعدد من الأهالي والمواطنين مدي الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة بالمحافظة.

ضم الوفد، كل من لورا جونزاليس مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، خافيير بريسيادو- نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية، وماثيو كورتاد مدير مكتب التعاقدات، وآشلي ثوت وندي عبد الحميد - مسؤولي الاتصال والعلاقات العامة بالوكالة الأمريكية، وبول جيبلين المكتب الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، وعاطف عزت رئيس فريق العمل ببرنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد أبو الوفا رئيس فريق العمل ببرامج دعم القطاع الزراعي، وريم أبو علي، أخصائية إدارة المشاريع بالوكالة الأمريكية.

لقاء مدير الوكالة الامريكية (1)

لقاء مدير الوكالة الامريكية (2)

لقاء مدير الوكالة الامريكية (3)

لقاء مدير الوكالة الامريكية (4)

لقاء مدير الوكالة الامريكية (5)