اليوم.. عزاء المخرج أحمد النحاس بمسجد المشير

تتلقى اليوم أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس العزاء فى الراحل بمسجد المشير طنطاوى.. وقد حرص على تقديم واجب العزاء مجموعة من الإعلاميين منهم رامى رضوان.

كان المخرج أحمد النحاس قد توفى عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن أول أعماله كمخرج كان عام 1984 وهو "الطائرة المفقودة"، ثم بعد ذلك أخرج أفلام "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: "الوتد، سلمى يا سلامة".