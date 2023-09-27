محافظ الأقصر وسفير الهند بالقاهرة يبحثان سبل زيادة التعاون.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، سفير الهند بالقاهرة "أجيت جوبتيه" خلال تواجده بمحافظة الأقصر لزيارة المعالم الأثرية.

ورحب محافظ الأقصر، بالسفير مثمناً زيارته للأقصر، مؤكدا على قوة العلاقات المصرية - الهندية من خلال برامج التبادل الثقافي والمعرفي، وأوجه التعاون المختلفة ما بين البلدين، وتقارب الحضارتين الهندية والمصرية القديمة.

وأعرب سفير الهند بالقاهرة، عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر حيث أنها ليست المرة الأولي التي يأتي فيها للمحافظة، حيث سبق وقام بقضاء أجازة رأس السنة الميلادية والكريسماس بمدينة الأقصر الساحرة بمرافقة بعض أفراد أسرته، كما شارك في اليوم العالمي لليوجا والذي نظمته السفارة الهندية بمصر في معابد الكرنك، فضلاً عن زياراته المتكررة للأقصر لحبه وعشقه لها، موجهاً الشكر لمسئولي المحافظة على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب.

وثمن المحافظ زيارة السفير للأقصر، متمنياً زيادة سبل التعاون مع الجانب الهندي، خاصة في مجال السياحة ورغبته في زيادة أعداد السائحين القادمين من الهند إلى مدينة الأقصر.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء، بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين الأقصر وإحدى المدن الهندية المشابهة، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.

زيارة سفير الهند للاقصر (1)

زيارة سفير الهند للاقصر (2)

زيارة سفير الهند للاقصر (3)

زيارة سفير الهند للاقصر (4)

زيارة سفير الهند للاقصر (5)

زيارة سفير الهند للاقصر (6)