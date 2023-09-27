النني احتياطيًا.. تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد بكأس الرابطة

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره برينتفورد بملعب جتيش كوميونيتي، في المباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس النني على مقاعد بدلاء الجانرز، رفقة مارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس، حيث يبدأ أرتيتا بالإيطالي جورجينيو وسميث وري والألماني كاي هافيرتز في التشكيل الأساسي.

وعاد محمد النني للتواجد في قائمة مباريات أرسنال من جديد، بعد فترة من الغياب منذ يناير الماضي، وذلك لإصابة في الركبة تعرض لها مع الفريق اللندني.

تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: جاكبو كيويور- تومياسو- جابرييل ماجاليس- بن وايت

خط الوسط: جورجينيو- كاي هافيرتز- إيميل سميث رو

وفي الهجوم: ريس نيلسون- إيدي نيكيتياه- تشارلز ساجوي جونيور.