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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زد يخطف فوزا أمام الجونة ويتقاسم "قمة" الدوري مع فيوتشر

فريق زد
فريق زد
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حقق فريق زد فوزا غاليا علي مضيفه الجونة بهدف بهدف دون رد فعل فى اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل فى الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.
أحرز هدف زد المدافع محمد سمير فى الدقيقة 93 من عمر اللقاء بعد ان تصدي لضربة حراء احتسبها حكم اللقاء لصالح زد
جاء تشكيل الجونة لمواجهة اليوم كما يأتي:
في حراسة المرمى: أحمد مسعود.
الدفاع: صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود - أليو جاتا.
خط الوسط: عبدالله عابدي - نور السيد - عبد الفتاح شيتا.
الهجوم: أيمن موكا - كريم ممدوح - حسام إيفونا.
كان الجونة افتتح مشواره في مسابقة الدوري الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي أمام سموحة.

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فريق زد مسابقة الدورى الممتاز المدافع محمد سمير
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