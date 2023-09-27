بدون محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي بكأس الرابطة

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويستضيف ليفربول، اليوم الأربعاء، نظيره ليستر سيتي على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه الريدز، ليستر سيتي بدون نجمه الأول محمد صلاح، الذي فضل كلوب إراحته في مواجهة الليلة.

ويقود كودي جاكبو هجوم ليفربول، رفقة دييجو جوتا، والشاب بن دوك.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: كورتيس جونز - إبراهيما كوناتي - كوانساه - تسيميكاس

خط الوسط: واتارا إيندو - جرافنبيرش - هارفي إيليوت

وفي الهجوم: جاكبو - جوتا - بن دوك.