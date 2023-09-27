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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح محسن يغيب عن الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

صلاح محسن مهاجم الأهلي
صلاح محسن مهاجم الأهلي
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تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الاثيوبي في ستاد القاهرة الدولي بالمباراة التي تجمعهما مساء الجمعة المقبل في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأثبتت الأشعة التي خضع لها صلاح محسن خلال الساعات الماضية إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض بعد مباراة الذهاب أمام الفريق الاثيوبي.
ويحتاج مهاجم الفريق الأحمر إلى 4 أيام من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومنها للمشاركة في المباريات مرة أخرى وأن صلاح محسن سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق الأحمر مرة أخرى.
وكان صلاح محسن اشتكى من آلام عضلية غاب بسببها عن تدريبات الأهلي، قبل مباراة الإياب أمام نظيره سان جورج الإثيوبي.
 

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صلاح محسن النادي الاهلي سان جورج الاثيوبي دوري أبطال أفريقيا
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