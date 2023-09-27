دياب يطرح أحدث أغانيه "هروني بوس" بتوقيع الملحن محمد يحيى

طرح النجم دياب أحدث أغانيه التي تحمل اسم "هروني بوس" كلمات محمد النجار والحان محمد يحي وتوزيع توما .

وكان قد طرح دياب، مؤخرا وفريق مسار إجبارى، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

الأغنية تدور فى إطار شعبى، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة .

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

يذكر أن الملحن محمد يحيى تعاون في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى و اليسا وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.