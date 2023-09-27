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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"إكس" يزيل خيارًا حول الإبلاغ مباشرة عن معلومات مضللة في المسائل السياسية

منصة إكس
منصة إكس
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أزالت منصة إكس (تويتر سابقًا) خيارًا سمح للمستخدمين في عدد قليل من الأسواق بالإبلاغ مباشرة عن معلومات مضللة حول المسائل السياسية.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن مجموعة أبحاث رقمية أسترالية تسمى Reset.Australia رصدت التغيير ونشرت خطابًا مفتوحًا إلى الشركة.

وقالت مجموعة الأبحاث: "يبدو أن التغيير الأخير في عملية الإبلاغ الخاصة قد ترك المستخدمين الأستراليين غير قادرين على الإبلاغ عن معلومات خاطئة انتخابية. وذلك لأن فئات التقارير في أستراليا لا تقدم أي خيار للإبلاغ عن المعلومات الانتخابية المضللة. يتم تقديم فئات غير مناسبة للمستخدمين مثل خطاب الكراهية وسوء المعاملة والبريد العشوائي والتقليد وما إلى ذلك. كان بإمكان المستخدمين الأستراليين سابقًا اختيار «إنه مضلل» حول فئة «السياسة»".

كما حذرت من أن التغيير قد ينتهك رمز المعلومات المضللة الأسترالي - والذي تلاحظ أنه يتطلب تمكين المستخدمين من "الإبلاغ عن المحتوى أو السلوكيات إلى التي تنتهك سياساتهم.. من خلال أدوات الإبلاغ المتاحة للجمهور".

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منصة إكس تويتر المستخدمين أستراليا
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