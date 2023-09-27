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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. ميلان يقلب الطاولة على كالياري في الشوط الأول

مباراة ميلان ضد كالياري
مباراة ميلان ضد كالياري
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قلب فريق ميلان، الطاولة على مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب بيت يونيبول، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الروسونيري متأخرًا في النتيجة بهدف، ثم تعادل ونجح في إحراز هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول.

افتتح زيتو لوفمبو التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، ثم أدرك نوا أوكافور التعادل للضيوف في 40.

واستطاع المدافع فيكايو توموري، وضع ميلان في المقدمة بهدف في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي كالياري في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده نقطتين فقط.

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