المستشار النمساوي: النرويج تعد شريكًا مهمًا في مكافحة أزمة المناخ

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم أن النرويج تعد شريكًا مهمًا للنمسا في مكافحة أزمة المناخ وخاصة في تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض مشيرا إلى أنه ينبغي رفع الحظر المفروض على هذه التكنولوجيا في النمسا قريبًا.

وقال المستشار - في تصريح اليوم /الأربعاء، خلال زيارته للنرويج التي بدات اليوم تستغرق يوما واحدا - إنه "إذا أردنا فعلا تحقيق الأهداف المناخية فعلينا أن نتعامل مع تخزين ثاني أكسيد الكربون".

وذكر نيهمر أن النرويج تعد أيضًا شريكًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بتقليل اعتماد النمسا على الغاز الروسي مشددا على أن النمسا لن تسمح لنفسها بالابتزاز الروسي بفضل شركاء أقوياء مثل النرويج.

ورحب نيهمر بعقد التوريد الذي أبرمته شركة (او.ام.في) النمساوية الحكومية مؤخرًا لمدة خمس سنوات مع شركة الطاقة النرويجية العملاقة (اكينور)، موضحا انه في العام الماضي، حلت النرويج محل روسيا كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.