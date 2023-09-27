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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ليتوانيا تسلم معدات رادار للبحرية الأوكرانية

ليتوانيا
ليتوانيا
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الليتوانية بأن البحرية الليتوانية قامت بتسليم معدات رادار إلى نظيرتها الأوكرانية.

وأضاف المكتب الصحفي في تصريحات لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، حسبما أوردت اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع والجيش في ليتوانيا يواصلان تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

من جانبه قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس: "سيعزز هذا الدعم قدرات المراقبة البحرية لأوكرانيا ويساعد على فهم الوضع في البحر بشكل أفضل".

وأضاف "ستكون أجهزة الرادار هذه مهمة لحماية مياهها الإقليمية ولضمان سلامة مواطنيها".

يُشار إلى أن تم تصميم مجموعات الرادار لتوفير المراقبة البحرية وتحسين القدرة على مراقبة البيئة البحرية. وقد تم إرسال هذه المعدات بناءً على احتياجات وطلبات البحرية الأوكرانية.

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ليتوانيا أوكرانيا البحرية الأوكرانية
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