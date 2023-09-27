الجيش الروسي يوجه ضربة لمستودعات الأسلحة التابعة لأوكرانيا في خيرسون

وجه الجيش الروسي عدة ضربات مركزة لمواقع مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للجيش الأوكراني في منطقة كيسيليوفكا بمقاطعة خيرسون، بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وطبقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، فقد تسببت الضربات الصاروخية في عدة انفجارات ناتجة عن حرائق المستودعات، علاوة على اشتعال النيران في 12 مستودع ذخيرة أخر وتدميرها.

وكشف معلومات وزارة الدفاع الروسية عن أن المستودعات العسكرية الأوكرانية كانت تحتوي على 3000 طن من الذخيرة والقذائف من مختلف العيارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن تمكن الجيش من صد هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، حيث أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل 55 جنديًا أوكرانيا، علاوة على تدمير نسبة كبيرة من العتاد العسكري والآليات العسكرية.