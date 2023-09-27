ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يوجه ضربة لمستودعات الأسلحة التابعة لأوكرانيا في خيرسون

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه الجيش الروسي عدة ضربات مركزة لمواقع مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للجيش الأوكراني في منطقة كيسيليوفكا بمقاطعة خيرسون، بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وطبقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، فقد تسببت الضربات الصاروخية في عدة انفجارات ناتجة عن حرائق المستودعات، علاوة على اشتعال النيران في 12 مستودع ذخيرة أخر وتدميرها.

وكشف معلومات وزارة الدفاع الروسية عن أن المستودعات العسكرية الأوكرانية كانت تحتوي على 3000 طن من الذخيرة والقذائف من مختلف العيارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن تمكن الجيش من صد هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، حيث أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل 55 جنديًا أوكرانيا، علاوة على تدمير نسبة كبيرة من العتاد العسكري والآليات العسكرية.

ads
اشتعال النيران الدفاع الروسي المستودعات الأسلحة والذخيرة مقاطعة خيرسون
ads