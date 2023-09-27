اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" بالعاصمة الخرطوم

اندلعت اشتباكات كبيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وشهد محيط سلاح المهندسين بالعاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجانبين، تسببت في إصابة مدنيان بعد سقوط قذيفة على منزلهما.

كما تعرض حي الفتيحاب بمدينة أم درمان لأضرار بالغة نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

جاءت تلك الاشتباكات – بحسب شهود عيان – ردًا على قصف لقوات الدعم السريع على حي الثورة بمدينة أم درمان بقذائف الكاتيوشا.

وأصابت الاشتباكات عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم أبرزها حي الثورة ومحيط مستشفى النور، حيث تعرضت المستشفى لأضرار بالغة، كما تعرضت إحدى العمارات السكنية لأضرار نتيجة القصف.