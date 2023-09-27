بريطانيا تتهم روسيا بتقديم رشاوى للدول للتصويت لها بـ«حقوق الإنسان»

قال السفير مسعود معلوف، خبير في الشئون الأمريكية، إن خروج روسيا من مجلس حقوق الإنسان كان بسبب الحرب الأوكرانية والتي كان يعتقد الجميع أنها ستنتهي بوقت قريب، وروسيا كانت تراها عملية عسكرية ولكنها استمرت طيلة هذه المدة ولم تحقق انتصارًا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أسباب وقف عضوية روسيا بالمجلس لازالت موجودة وستركز عليها الولايات المتحدة وستؤكد على الانتهاكات التي ارتكبتها روسيا.

وتابع، أنه يوجد لجنة تحدثت عن الانتهاكات التي قامت بها روسيا أي أن الولايات المتحدة والدول الغربية مازالوا على موقفهم من عدم السماح بعودة روسيا ولكن ليس معنى ذلك أنهم سينجحون، مشيرًا إلى أن بريطانيا تتهم روسيا بتقديم رشاوى للدول للتصويت لها ومنها دول إفريقية بمدها بالقمح.

وأوضح أن هناك 3 دول مرشحة للمقعد بمجلس حقوق الإنسان وهي ألبانيا وبلغاريا وروسيا واحتمال قوي أن تعود روسيا لمجلس حقوق الإنسان والتي تنعقد يوم 20 أكتوبر المقبل.