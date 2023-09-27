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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكري المولد النبو
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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد سيدي أحمد الفولي، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد أبوزيد، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام رشاد حكمدار مديرية أمن المنيا، والشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة أوقاف المنيا، واللواء أ.ح هانى بدوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من أهالى المحافظة.

قدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة للرسول الكريم، مشددًا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحياة اليومية، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل الدفع بعجلة التنمية ، متمنيا أن تعم المحبة والاخاء على أبناء مصر متوحدين خلف قيادته السياسية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من ميلاد النبي الكريم وأهمية الاقتداء بسنته العطرة واتباع تعاليمه السمحة ، داعيا المولى عز وجل، أن “يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان”.

 واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المولد النبوى الشريف سكرتير العام للمحافظة سيدي أحمد الفولي
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