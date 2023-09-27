وفدا الهيئات النووية المصرية والمجرى يبحثان مستجدات مشروع محطتي الضبعة وباكش-2

عقد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمشاركة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور سامى شعبان – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءً ثنائيا مع وفد الجانب المجرى. لاستعراض اخر مستجدات انشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك على هامش الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، وتنوعت موضوعات اللقاء ما بين التشييد والبناء واعمال الترخيص.

ترأس اللقاء من الجانب المصرى والدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وترأس الوفد المجري وأندريا بياتريكس كادار - رئيس هيئة الطاقة الذرية المجرية المسئولة عن التراخيص واعمال البناء للمحطة النووية بالمجر، وذلك لتباحث حول اخر مستجدات مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة ومحطة باكش-2.

تناول اللقاء تطوير التعاون في ضوء مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الثقافة والإبتكار المجرية للتعاون في مجال التدريب والتعليم للإستخدمات السلمية للطاقة النووية، متمنين مزيدًا من التعاون بين الطرفين.

كما تم التنقاش حول مذكرة التفاهم المقترحة بين جمهورية مصر العربية والمجر بشأن التعاون فى مجال تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER1200 للطاقة النووية كما اقترح الجانبان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الرقابي.

جدير بالذكر أن مشروع باكش-2 مكون من وحدتين وتم اطلاقه في أوائل سنة 2014 بموجب الاتفاق الحكومي بين المجر وروسيا الإتحادية لمفاعلين VVER-1200 يتم توريدهم من قبل شركة "روسأتوم".