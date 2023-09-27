خاص .. اتحاد الطائرة: لم نتسلم عقد سيف عابد وأيدي خفية حاولت العبث بأوراق رسمية داخل الزمالك

خاطب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مسئول اللجنة الثلاثية التى تدير الزمالك خلال الفترة الحالية من أجل إرسال الأوراق التى تفيد تسلم الاتحاد عقود لاعبى فريق الطائرة بالنادي الأبيض او اى أوراق رسمية تفيد قيام أحمد عبد الدائم رئيس النشاط الرياضي بالزمالك بتسليم نسخ عقود اللاعبين للاتحاد .

جاء ذلك من قبل اتحاد الطائرة للرد على الشائعات التى اطلقها البعض من تعمد اتحاد اللعبة إخفاء عقود لاعبى الزمالك ومنها عقد سيف حسن عابد نجل المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة .

وأكد مصدر مسئول أن اتحاد الطائرة لم يتسلم عقد سيف عابد كما تردد وتحدى نفس المصدر أى مسئول في الزمالك اظهار ما يفيد بتسليم عقد اللاعب لاتحاد الطائرة مؤكداً ان هناك أيدى خفية حاولت العبث بالأوراق الرسمية داخل نادي الزمالك

واشار إلي أن الاجراء المتبع في مثل هذه الظروف أن يتسلم مندوب النادي ما يفيد بإستلام الاتحاد العقود ومن غير المعقول ان يقوم مدير النشاط الرياضى بتسليم عقد سيف عابد للاتحاد دون الحصول على مايفيد بقيامه بهذا الاجراء .

كما اوضح المصدر ان المسئول عن إستلام العقود لفرق الرجال أحد موظفي الاتحاد وليس المدير التنفيذى حتى يتم إتهامه باختفاء عقد نجله.

كما ان الزمالك يعاني في الفترة الاخيرة نتيجة إختفاء عقود عدد كبير من اللاعبين في كافة الالعاب المختلفة فمن يتحمل مسئولية إختفاء الأوراق الرسمية داخل النادي العريق .

جدير بالذكر ان لائحة اتحاد الطائرة تنص على عدم إعتماد اى عقد يمر عليه عام دون توثيق وعليه اصبح نادي الزمالك مطالب بعمل عقود جديدة لكافة اللاعبين الذين لم يتم توثيق عقودهم .

كانت الساعات الماضية قد شهدت تصريحات من قبل أحمد عبد الدائم مدير النشاط بالزمالك تفيد بقيامه بتسليم عقد سيف عابد لمسئول الاتحاد مما جعل مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة المهندس ياسر قمر يطالب نادي الزمالك بشكل رسمى وتقديم ما يفيد قيام مدير النشاط الرياضي بالزمالك بتسليم العقود للاتحاد وإرسال صور موثقة او استمارة او خطاب تؤكد صحة موقف الزمالك .