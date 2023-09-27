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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجيش الرواندي يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا.. صور

بعثة فريق الجيش الرواندي
بعثة فريق الجيش الرواندي
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وصل فريق نادي الجيش الرواندي إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري الأبطال، بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 كان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار القاهرة، شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

 يجري الفريق الرواندي تدريبه الأخير في السادسة مساء الخميس بملعب الدفاع الجوي، ويسبقه في الثالثة عصرا الاجتماع الفني لمناقشة ترتيبات اللقاء.

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فريق الجيش الرواندي بيراميدز والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا
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