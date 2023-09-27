بسبب الميراث.. سائق يطعن شقيقه بسكين في الدقهلية

طعن سائق بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، شقيقة بسكين؛ وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة استل أحدهم السكين وتعدي على الأخر مما ادى الى اصابته بجرح شبه نافذ بالصدر، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبطه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولى للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول"محمود.م.ع"،44 عاما، سائق ومقيم قرية شرنقاش مركز طلخا، مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى"إدعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيان، رئيس المباحث، ومعاونيه الى المستشفى وبسؤال المصاب اتهم شقيقه"محمد"، 41 عامًا، سائق ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة"سكين" بحوزته وأحداث إصابته على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لخلافات بينهما بسبب الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وبمواجهتة اقر بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.