دمياط تحصد ميداليتين في بطولة الجمهورية للمصارعة

انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة واستطاع لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي حصد ميداليتان جديدتان تضافان لسجلات انجازات المشروع بدمياط .

حصل اللاعب محمد اكرامي طلبه علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 80 كيلو وكذلك حصول اللاعب محمد السيد الطاووسي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 48 ك في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة والتي ينظمها الاتحاد المصري للمصارعة بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية خلال الفترة من 24 / 9 حتي 29 / 9 / 2023 م ،وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

يمنى عياد تحصد ثاني أفريقيا في الملاكمة

حصدت يمنى عياد، لاعبة المنتخب المصري للملاكمة، فضية التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي أقيمت منافساتها في العاصمة السنغالية داكار.

كانت الملاكمتان قد ضمنتا المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وصعدت يمنى عياد إلى النهائي بعد تفوقها على الجزائرية فاطمة الزهراء حجالة (3-1).

كانت يمنى قد حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ تحرز ميدالية خارج أرض الوطن .

وتقدم الدكتور وليد الشاذلي بالتهنئة للاعبة والمنتخب المصري متمنيا لهم دوام التفوق والمراكز المتقدمة وإحراز ميدالية في أولمبياد فرنسا 2024.

فيما تأهلت يمنى عياد بطلة العالم في الملاكمة وابنه دمياط لأولمبياد باريس 2024 ، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية في الملاكمة،علي اللاعبة الأثيوبية ثم اللاعبة الجزائرية في وزن 54 في نصف نهائي بطولة إفريقيا وتتأهل رسميا لأولمبياد فرنسا 2024,0 ،كأول لاعبة وبطلة مصرية تمثل مصر في أولمبياد في لعبة الملاكمة .