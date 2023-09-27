داعية اسلامية للأزواج: «شوفوا سيدنا النبي كان بيعامل زوجاته ازاي»

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف ، أن ضرب الزوج لزوجته بالمنديل أو السواك، ليس ضربا حقيقيا وإنما اعتراض عليها وإعراض عنها فقط؛ لأن النساء لا تضرب، مستشهدة بنهي الله تعالى عن الاساءة للمرأة، وقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف»، مضيفة أن من يعتدي على المرأة عليه ذنب وإثم، وعلى النقيض من يحسن إلى زوجته فيثاب عليه من الله .

و قالت الدكتورة نيفين مختار خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: «الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته وبناته أفضل معاملة، من خلال مساعدتهن في المنزل والرحمة بهن ومشورتهن، فكان يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثيابه».

وأضافت :« الزوج يسمع زوجته كلاما ووابلا من الألفاظ غير الآدمية في زمننا الحالي، موجهة رسالة للأزواج: «شوفوا سيدنا النبي كان بيعامل زوجاته ازاي»، وبشأن المتزوج من أكثر من زوجة فأقول له عليك بالعدل والوفاء والود بينهم.

ونوهت الداعية الإسلامية: «في ذكرى المولد النبوي يجب علينا التحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث الأمانة والصدق والحب والرحمة، وحول معاملة النبي مع أولاده واصلت: كان له هيبة ولا يضربهم ويعاملهم معاملة طيبة حسنة».

واستكملت: الطبطبة على الأبناء وصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حتى لا ينحرف الابن عن المسار الصحيح.

في نهاية الحلقة، وجهت الإعلامية عزة مصطفى سؤال للداعية قائلة: شايفاكي بتسبحي بالسبحة الإلكترونية، لترد عليها قائلة: «عداد التسبيح الإلكتروني ليس فيه من الرياء شيء، والله تعالى ينظر إلى النيات والقلب، مستدلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى».



