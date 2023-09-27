ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة  ذكرى المولد النبوي الشريف متمنيا له التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار نحو جمهورية جديدة  تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا  بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وقال حسين زين في بيان صحفي: “أننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة والعزيمة القوية للحفاظ على وحدة وتماسك الصف لرفعة وطننا العزيز  ، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية  فى مواجهة مختلف التحديات،   وأن نقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتعمير”.

ads
الرئيس عبد الفتاح السيسي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ذكرى المولد النبوي الشريف
ads