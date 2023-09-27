حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف متمنيا له التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار نحو جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وقال حسين زين في بيان صحفي: “أننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة والعزيمة القوية للحفاظ على وحدة وتماسك الصف لرفعة وطننا العزيز ، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية فى مواجهة مختلف التحديات، وأن نقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتعمير”.