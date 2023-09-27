ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": الأمم المتحدة ترصد جرائم شنيعة ارتكبتها روسيا بأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف غيث مناف، إن أوكرانيا حتى الآن لم تصدر بيانا بشأن الاجتماع المرتقب في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن روسيا.

وأضاف مناف خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، أن بعض مستشاري الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يتحدث عن استحالة عودة روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسبب جرائم الحرب التى ارتكبتها في أوكرانيا.

وذكر أن اجتماعا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة داخل الأراضي الأوكرانية قبل يومين، رصد انتهاكات كثيرة للجيش الروسي في مدن بوتشا وإربل وأزيوم وغيرها، وقالت اللجنة إن القوات الروسية قامت بجرائم حرب وت.عذيب جسدي واغ.تصاب في هذه المدن.

وتابع مناف أن أوكرانيا ترى أن ضم روسيا لأراضي أوكرانيا بطريقة غير شرعية هو انتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي يرى الأوكرانيون أن ما تطالب به أوكرانيا سيوافق عليه الغرب، سواء في مجال حقوق الإنسان أو في الدعم المادي والعسكري.

ads
الأراضي الأوكرانية الامم المتحده الرئيس الأوكراني القاهرة الاخبارية جرائم الحرب
ads