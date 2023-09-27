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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": أمريكا تحشد لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان

أنتوني بلينكن وزير
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي
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قال ياسر نور الدين مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن روسيا جعلت المهمة سهلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، بسبب اعتدائها على أراضي دولة ذات سيادة وهي أوكرانيا.

وأضاف نور الدين خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، أن أمريكا تحركت لدعم أوكرانيا على أكثر من محور، منها الدعم المادي بمليارات الدولارات، وعزل روسيا دوليا، حيث تتحدث الإداراة الأمريكية مع كل دول العالم عن انتهاكات روسيا في أوكرانيا.

وذكر أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية، ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، يتحدثان مرارا على مسألة انتهاك روسيا لحقوق الإنسان، كما تحاول الإدارة الأمريكية الوقوف بجانب دولة ألبانيا المنافس لروسيا على مقعد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الانتخابات المقبلة.

وأوضح نور الدين أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكون مادة خصبة للولايات المتحدة للحشد المضاد ضد روسيا حتى لا تحصل على مقعد في مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث من المتوقع تصويت 193 دولة.

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روسيا عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان أوكرانيا أنتوني بلينكن وزير الخارجية
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