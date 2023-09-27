«تربية سوهاج» تمنح الماجستير لباحثة حول «كفاءة معالجة المعلومات والحكمة لدى طلاب الجامعة»

الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 07:09 م

حصلت الباحثة روداء عبدالفتاح نصر على درجة الماجستير بكلية التربية جامعة سوهاج بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات، في رسالتها حول “الصيغة البنائية للعلاقة بين الوظائف التنفيذية وكفاءة معالجة المعلومات والحكمة لدى طلاب الجامعة”.

وهدفت الدراسة إلى التوصل إلى الكشف عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لكل من كفاءة معالجة المعلومات والوظائف التنفيذية على سلوك الحكمة لدى طلاب الجامعة وقد كشفت الدراسة عن وجود تأثير مباشر لكفاءة معالجة المعلومات على سلوك الحكمة لدى طلاب الجامعة وتأثير غير مباشر من خلال الوظائف التنفيذية كمتغير وسيط وأوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريبية قائمة على توظيف كفاءة معالجة المعلومات والوظائف التنفيذية لتنمية الحكمة لدى طلاب الجامعة.

تكونت لجنة الإشراف من: د. عبد المنعم أحمد حسين بدران أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة سوهاج، ود. عبد الرسول عبد الباقي عبد اللطيف أستاذ علم النفس التربوي بكلية جامعة سوهاج، ود. طلعت محمد أبو عوف أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة سوهاج ومناقشا ود. محمد رياض وكيل كلية التربية جامعة أسيوط، ود. عاصم عبد المجيد كامل أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة.