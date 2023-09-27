رئيس وزراء العراق يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الروماني العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، مع وفد من مجلس الشيوخ الروماني عدة ملفات تضمنت الزراعة والصناعة والأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، لرئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروماني تيتوس كور لاتسيان والوفد المرافق له، والذي سلمه من نظيره الروماني تتضمن دعوة رسمية لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، والتأكيد على أهمية استئناف عمل اللجنة الثنائية بين العراق ورومانيا بما يحقق مصالح البلدين الصديقين ومنفعة شعبيهما.

وأكد السوداني عمق العلاقات التاريخية بين العراق ورومانيا وأهمية تطويرها، لافتا إلى إمكانية مشاركة الشركات الرومانية في المشاريع والفرص الاستثمارية الكبرى والاستراتيجية في العراق، ومنها طريق التنمية الذي يمثل مشروعا حيويا يربط آسيا بأوروبا من خلال العراق، فضلا عن التعاون في قطاعات أخرى عديدة.

من جانبه، أكد لاتسيان حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والأمن السيبراني وإصلاح النظام المصرفي، وتطلع رومانيا إلى إطلاق الحوار البناء بين البلدين.