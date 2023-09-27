الصين تعارض إدراج الولايات المتحدة كيانات صينية على قائمة مراقبة الصادرات

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها بقوة لإدراج الولايات المتحدة حديثا كيانات صينية معينة على قائمة مراقبة الصادرات تحت ذريعة "المشاركة في الأنشطة العسكرية أو العلاقات مع إيران أو روسيا".

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء، عن مسؤول بوزارة التجارة الصينية قوله إن الولايات المتحدة أفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام تدابير مراقبة الصادرات واستخدمت سلطة الدولة لقمع الشركات غير الأمريكية والأفراد غير الأمريكيين، وكلها أعمال نموذجية للقسر الاقتصادي والتنمر الأحادي.

وأشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور، ووقف قمعها غير المبرر للشركات الصينية والأفراد الصينيين، مؤكدا أن الصين ستحمي بحزم حقوقهم ومصالحهم المشروعة.