إعادة فتح طريق الحسنة- المنبطح بوسط سيناء بعد إزالة الكثبان الرملية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء عن اعادة فتح طريق«الحسنة- المنبطح» بعد إزالة الكثبان الرملية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وصرح المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه أعطي تعليماته للجهات التنفيذية بالمدينة باستمرار إستكشاف شبكة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنه وتنفيذ الصيانة الدورية لها منعا لحدوث أي أزمة على الطرق المؤدية إلى ومن مركز الحسنه .

أضاف أنه قامت إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بدفع اللودر والمعدات اللازمه لإعادة فتح طريق الحسنة / المنبطح بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التغيرات المناخية الحالية وسرعة حركة الرياح مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات على الطريق بما يهدد أرواح المواطنين

كما لفت إلى تمشيط الطريق بالكامل وتم رفع كميات الرمال المتجمعه على الطريق وتم التأكد من عودة الحركة المرورية عليه بطريقة طبيعية وأمنه للحفاظ على أرواح المواطنين.