أثناء مباراة إشبيلية ضد لانس.. سرقة منزل راموس في وجود أطفاله

أكدت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن منزل المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لاعب فريق إشبيلية الإسباني، تعرض للسرقة في تواجد أطفاله الأربعة.

وتعاقد إشبيلية مع راموس في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، ليعود صاحب الـ37 عامًا إلى النادي الأندلسي بعد 18 عامًا من الرحيل عن الفريق، قبل انتقاله إلى ريال مدريد والبي إس جي.

وتعرض منزل راموس للسرقة أثناء مباراة إشبيلية ضد لانس الفرنسي، التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وذكرت صحيفة «ABC» الإسبانية في تقرير لها، أن مجموعة من اللصوص هجموا على منزل اللاعب في لا أليجريا خلال مباراة إشبيلية ولانس، ولم يكن سيرجيو راموس أو زوجته بيلار روبيو متواجدين في المنزل خلال هذا الوقت.

واقتحم اللصوص منزل راموس، وكان في المنزل أطفاله الأربعة ومقدمي الرعاية لهم، ولكن أشارت التقارير إلى أنهم لم يصب أحد منهم بأي أذى خلال عملية السطو.

وأفادت التقارير، بأن اللصوص استولوا على الساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس وكل الأموال النقدية التي تمكنوا من الوصول إليها في المنزل.

كما أكدت التقارير أن التحقيقات ما زالت جارية حول هذا الأمر، ولم تكشف حتى هذه اللحظة عن اعتقال المعتدين على منزل سيرجيو راموس.

ويحتل إشبيلية، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد خوض الفريق 6 جولات حتى الآن.