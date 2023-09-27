بوتين يجتمع مع رئيس جنوب السودان غدا

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان، بأن الرئيس الروسي فلايديمر بوتين سوف يجتمع مع رئيس جنوب السودان سلفا كير غدا الخميس، خلال زيارة الأخير الرسمية لروسيا.

وأضاف البيان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء، أن الرئيسين سوف يناقشا آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وجدول الأعمال الدولي.

وأوضح البيان أن: "الزعيمين يعتزمان مناقشة آفاق تطوير العلاقات بين روسيا وجنوب السودان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".