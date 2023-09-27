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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: تعزيز علاقات العمل في شركة بالإسماعيلية

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أعلنت وزارة العمل، ان مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية لشركة عثمان جروب استثمار مصرى والتى تعمل فى نشاط إنتاج المصنع ألواح جبسية ومواسير p.v.c & c.o.d، التى تقع مساحة مصنعها على ٣٣ الف متر تقريبًا، ويعمل به 237  عامل، وذلك للإطمئنان على سير العمل بدون اى معوقات وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم وأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل أدوات المديريات بالمحافظات من أجل الحفاظ على سلامة العمال والمنشآت وضمان سير العمل فى ضوء مناخ آمن وصحى، وتعزيز علاقات العمل، مع تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المنشآت العاملة بالمحافظات.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة، انه رافقه خلال الجولة سامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الأحياء، حمدى النجار مفتش عمل الأحياء، إبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، كما استقبله خلالها اشرف نبيل محمود مدير عام الشئون المالية والإدارية، يحيي محمد مدير الموارد البشرية، وتم التأكد من استيفاء المنشأة لأحكام القانون فيما يخص تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين بكل منشأة يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، مع التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين على حد سواء، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، اتباع أسلوب المساواة بين العاملين والمشرفين القائمين على العمل والالتزام بالزى الخاص الآمن لمنع التعرض للإصابات.

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